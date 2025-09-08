DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautadas

septiembre 8, 2025

El Cártel de Sinaloa ha sufrido un gran golpe a su estructura y capacidad operativa, ahora a nivel global. La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció este lunes que en la última semana detuvieron a 617 personas relacionadas con el grupo criminal, y se incautaron cientos de armas y un decomiso de más de 1.6 millones de dólares en drogas.

“Hoy, la DEA anunció los resultados de un refuerzo operativo de una semana de duración destinado a desmantelar el Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de drogas más violentos y poderosos del mundo, responsable de inundar a Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína”, informó la agencia en un comunicado.

Del 25 al 29 de agosto, la DEA realizó operativos en 23 regiones locales en Estados Unidos y en siete “regiones extranjeras” cuyo resultado fueron 617 personas detenidas, 480 kilogramos de polvo de fentanilo; 714 mil 707 pastillas falsificadas; 2 mil 209 kilos de metanfetamina; 7 mil 469 kilos de cocaína; y 16.55 kilos de heroína.

Además, se incautó divisas por 11 millones 111 mil 483 dólares; decomisó bienes por un millón 697 mil 313 dólares y aseguró 420 armas de fuego, sin especificar de qué tipo. “Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense”, afirmó Terrance Cole, jefe de la agencia.

En febrero, el Gobierno de Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa, junto con otros siete cárteles, como Organización Terrorista Extranjera. Esto, por representar “una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional. La DEA se compromete a desmantelar sus redes de comando, control y distribución”.

“Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada detención que realizamos representan vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará en su empeño hasta que el cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”, añadió.