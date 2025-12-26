México registró 53 homicidios dolosos en Navidad: SSPC

diciembre 26, 2025

México registró 53 homicidios dolosos este 25 de diciembre de 2025, día de Navidad, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Chihuahua lideró con siete asesinatos, seguido de Colima con seis y Sonora con cinco, de acuerdo con la estadística generada por un equipo interdisciplinario de dependencias federales.

Por su parte, Guanajuato acumuló cuatro homicidios dolosos; mientras que el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca reportaron tres cada uno.

La SSPC elaboró el conteo en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR).

Previamente, el 24 de diciembre, día de Nochebuena, se registraron 42 homicidios dolosos en el país.