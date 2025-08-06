SSPC confirma detención de Luis García Villagrán

agosto 6, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luis García Villagrán, conocido por organizar caravanas migrantes y fundador del Centro de Dignificación Humana A.C., fue detenido en Tapachula por su presunta participación en una red de tráfico de personas y drogas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según un comunicado oficial, la SSPC señaló que García Villagrán era uno de los principales colaboradores de Irineo Mújica Arzate, identificado como líder de una red criminal que opera en el país movilizando personas y estupefacientes. Las investigaciones señalan que el detenido se encargaba de conseguir documentación falsa para simular la legalidad del tránsito de migrantes por territorio nacional.

La dependencia encabezada por Omar García Harfuch detalló que la red utilizaba como fachada diversas fundaciones y organizaciones de apoyo a migrantes para encubrir sus actividades ilícitas. “Se identificó una red de polleros donde se usaban estas organizaciones para realizar el tráfico de personas y distribución de droga”, apuntó el comunicado.

La SSPC indicó que García Villagrán —identificado también como Luis Rey “N”— tenía una orden de aprehensión vigente y fue localizado mediante recorridos terrestres en Tapachula, Chiapas, donde finalmente fue arrestado tras corroborar su identidad.

Sheinbaum: “No es un activista, está vinculado al tráfico de personas”

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la detención de García Villagrán. Afirmó que no se trata de un activista, sino de una persona con antecedentes penales.

“No es un activista. Tenía una orden de aprehensión desde hace años y está vinculado con tráfico de personas, ese es el delito”, subrayó.

La detención fue reportada previamente por la SSPC en su informe diario de acciones contra la delincuencia, donde detalló que el arresto fue resultado de un operativo conjunto entre elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

García Villagrán fue capturado justo antes del arranque de una nueva caravana migrante que planeaba recorrer el país rumbo a la frontera con Estados Unidos. Días antes de su detención, el activista había acusado al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado (Comar) de entorpecer los trámites de personas en movilidad.

En marzo de 2024, fue citado a comparecer tras denuncias presentadas por tres migrantes, a lo que respondió acusando una supuesta persecución política en su contra.

García Villagrán también encabezó caravanas migrantes en diciembre de 2023 y marzo de 2024, convirtiéndose en una figura visible del fenómeno migratorio en el sur del país. Hoy, su papel ha quedado en entredicho tras ser vinculado con redes criminales que lucran con la movilidad humana.