Detiene SSP a 21 personas en 15 municipios, en acciones implementadas del 29 de agosto al 01 de septiembre

septiembre 2, 2025

Como parte de los resultados de la Estrategia de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que en distintos operativos realizados del 29 de agosto al 01 de septiembre, en coordinación con fuerzas federales y la Fiscalía General del Estado (FGE) se logró la detención de 21 personas, entre ellas tres menores de edad, así como el decomiso de 94 dosis de sustancias con características similares al cristal y el aseguramiento de armas, vehículos y equipo, en 15 municipios.

Por delitos contra la salud fueron detenidas: seis personas en Nanchital, entre ellas tres menores de edad, también señalados por delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes se les aseguró: un arma de fuego corta, cartuchos útiles, armas blancas, seis dosis de hierba verde similar a la marihuana, cinco dosis de una sustancia con características del cristal, tabletas electrónicas, teléfonos móviles, un vehículo y una motocicleta sin reporte de robo.

En tres eventos distintos, en Fortín de las Flores, Poza Rica y Tihuatlán se detuvo a cinco personas, decomisándoles 55 dosis de una sustancia con características del cristal, 12 dosis y dos bolsitas de hierba seca similar a la marihuana, cuatro panques tipo brownie, un teléfono móvil, dinero en efectivo, un vehículo y dos motocicletas sin reporte de robo.

En Perote y Tlapacoyan fueron aprehendidas dos personas, asegurándoseles 26 dosis de una sustancia con características del cristal, dinero en efectivo y una motocicleta sin reporte de robo.

En Veracruz puerto una persona fue detenida por robo a una empresa, asegurándosele rollos de plástico y un arma blanca, mientras que otro masculino fue detenido por presunto abuso sexual de un menor.

Asimismo, en Papantla se aprehendió a una persona por homicidio, decomisándosele un arma de fuego corta y una motocicleta. En Tuxpan se detuvo a una persona por robo a tienda de conveniencia, a quien se le aseguró un arma blanca y mercancía diversa. En Álamo Temapache un masculino fue aprehendido por falta administrativa, quien además tenía una denuncia previa por lesiones.

Respecto al aseguramiento de vehículos, en Veracruz puerto se recuperó una motocicleta con reporte de robo. En Fortín de las Flores, Coatzacoalcos, Tihuatlán y Mariano Escobedo se aseguraron: un tracto camión, una caja seca, dos motocicletas y dos vehículos con reporte de robo, además de cartuchos útiles y un automóvil sin reporte. En José Azueta y Córdoba se detuvo a dos personas en posesión de una motocicleta y un vehículo con reporte de robo, respectivamente.

En apoyo a la FGE, durante el cumplimiento de órdenes de cateo en Xalapa se aprehendió a un masculino, además de asegurarse: ocho dosis y dos bolsitas de una sustancia con características del cristal, 16 bolsitas de hierba seca con similitudes a la marihuana, básculas, un arma blanca y una pipa.

Las personas detenidas, así como la presunta droga, armas, vehículos y demás objetos asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para la integración de las carpetas de investigación y el seguimiento legal correspondiente.