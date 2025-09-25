Denuncian acumulación de basura en colonia en Xalapa

septiembre 25, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Residentes de la colonia Ingenio, ubicada detrás de la Central de Abastos de Xalapa, denunciaron la acumulación de basura en calles y banquetas, lo que ha generado malos olores y un riesgo de salud para la población.

Los vecinos señalaron que el camión recolector no cumple con su recorrido habitual, situación que provoca que las bolsas de desechos permanezcan en la vía pública.

De acuerdo con testimonios, la basura se acumula en montones y esparcida por animales callejeros, lo que incrementa la presencia de fauna nociva.

“Hay bolsas regadas que atraen ratas; además, perros y gatos rompen la basura. Algunos vecinos intentamos recogerla, pero no sirve de mucho”, expresó uno de los colonos afectados.

Ante esta problemática, los habitantes hicieron un llamado urgente al Ayuntamiento de Xalapa, para que atienda el servicio de recolección de manera regular.

Advirtieron que, de no haber respuesta, podrían tomar medidas más drásticas, ya que consideran que la situación representa un foco de infección con riesgo de enfermedades.