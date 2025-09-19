Denise Maerker presenta la serie documental ‘PRI: Crónica del Fin’

septiembre 19, 2025

La periodista mexicana Denise Maerker estrena el adelanto de su próxima serie documental titulada PRI: Crónica del Fin, que estará disponible en la plataforma de streaming VIX. La producción constará de cinco episodios, narrando más de medio siglo de la historia política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con archivo inédito y testimonios exclusivos.

En el teaser tráiler, revelado por Maerker en redes sociales, suenan los acordes de la canción Gimme the Power de Molotov, mientras aparecen rostros emblemáticos de la política mexicana ligados al PRI, así como figuras de oposición y otros actores históricos.

Entre los actores políticos que aparecen en la producción están Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard, Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox, Alejandro “Alito” Moreno, Beatriz Paredes, Francisco Labastida, entre otros.

También se incluyen fragmentos de material previamente desconocido, testimonios exclusivos y memorias visuales que pretenden ofrecer una mirada profunda y crítica, del ascenso, consolidación y declive del partido que gobernó México por décadas.

Hasta ahora no se ha confirmado una fecha precisa de estreno, pues lo que se señala es que será “próximamente” cuando llegue al catálogo VIX.

PRI: Crónica del Fin no solo promete recorrer hitos políticos del PRI, sino generar reflexión sobre los factores que contribuyeron a su desgaste, cambios internos, rupturas electorales y cómo esas dinámicas se insertan en la historia democrática moderna de México.