Paloma Sánchez exige renuncia de Rocha Moya

septiembre 9, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La senadora sinaloense del PRI, Paloma Sánchez, exigió la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, al señalar que no tiene control del estado ni ha sabido responder a la crisis de violencia derivada de la guerra entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, la cual ha dejado cerca de dos mil muertos en el último año.

“Llegó por una mayoría de las y los sinaloenses, pero ahora ellos mismos son los que están pidiendo una renuncia. No tiene control del estado, está escondido y ha manejado la crisis muy mal. Ha tenido declaraciones con una falta de empatía que ha generado todavía más coraje a la gente”, acusó.

La legisladora priista sostuvo que, aunque en el Senado no existen condiciones para solicitar la desaparición de poderes en Sinaloa, la salida de Rocha Moya es una exigencia legítima de la ciudadanía: “más que ayudar, nos está estorbando”, enfatizó.

Sánchez criticó además la falta de coordinación entre el gobernador y el gobierno federal, al recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de su Gabinete de Seguridad, pero Rocha Moya contradijo el calendario: “Ni para eso le hacen caso”, dijo.

La senadora también cuestionó las reuniones quincenales de seguridad que encabezan los titulares de la Defensa, Marina y Seguridad Pública.

Afirmó que se limitan a tomarse fotografías y a desfilar por las calles, mientras la violencia se mantiene:

“En Culiacán, gente del crimen organizado entra disfrazada de enfermero a hospitales para rematar a víctimas. En un mismo fin de semana, hubo tres casos. Entre las víctimas estaba un padre de familia, un chef conocido, que dejó una viuda y a un niño pequeño. Es una burla lo que estamos viviendo”, relató.

Finalmente, Paloma Sánchez aseguró que el gobernador pretende desviar la atención con una sucesión anticipada para no hablar del tema central: la inseguridad.

“Soy de las pocas voces que lo está diciendo y no me voy a callar”, advirtió.