Daniela Griego propone 8 ejes de gobierno para su administración

diciembre 31, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este día se llevó a cabo la toma de protesta de Daniela Griego Ceballos como alcaldesa de Xalapa para el periodo 2026-2029, en una sesión solemne en la que también rindieron protesta el síndico y las 13 regidoras y regidores que integran el Cabildo.

Durante la sesión de instalación del Ayuntamiento, Griego Ceballos tomó protesta a Marco Aurelio Martínez Sánchez como síndico, así como a las y los regidores: Diana Julieta Aguilar Ortega (Regiduría Primera), Axel Fernández Cambambia (Segunda), Susan Liliana Morales Segura (Tercera), Alfonso Osegueda Cruz (Cuarta), Raquel Rosalía Castañeda González (Quinta), Hilda Elvia Aguilar Arroyo (Sexta), Diego Moreno Martínez (Séptima), Clarissa Monserrat López Morales (Octava), Joaquín Alejandro Cano Hernández (Novena), Mónica Mendoza Madrigal (Décima), Dalos Ulises Rodríguez Vargas (Onceava), Flor de María Mendoza Muñiz (Doceava) y Priscila Nataly Labastida Vega (Treceava).

En su mensaje, la alcaldesa subrayó el carácter histórico de su nombramiento al convertirse en la segunda mujer electa en la historia de Xalapa y la primera mujer de izquierda en gobernar la ciudad, además de remarcar que será la tercera ocasión consecutiva que Morena encabece la administración municipal.

Recordó su trayectoria de más de tres décadas en la vida pública y social, así como su participación, junto con la actual gobernadora Rocío Nahle García, en movimientos que se opusieron al autoritarismo de los gobiernos del PRI y del PAN, en defensa de procesos democráticos y de gobiernos con visión social.

Griego Ceballos destacó que el nuevo Cabildo será mayoritariamente integrado por mujeres y contará con una regidora representante de la población con discapacidad, lo que, dijo, fortalecerá el carácter incluyente y democrático del Ayuntamiento.

Afirmó que su administración se conducirá desde una posición de izquierda social y ciudadana, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, dando continuidad a los principios de la Cuarta Transformación, como la austeridad, el combate a la corrupción y la construcción de un gobierno humanista enfocado en el bienestar colectivo.

Entre los primeros anuncios de su gestión, informó que el 2 de enero iniciará la cobranza del impuesto predial, con la meta de recaudar más de 110 millones de pesos. Además, los días 4 y 6 de enero se realizarán festivales por el Día de Reyes en distintos puntos de la ciudad y congregaciones.

Indicó que el 8 de enero comenzará el programa “Día del Pueblo” en el Palacio Municipal, el cual posteriormente se llevará a colonias de Xalapa, mientras que en febrero se desarrollarán los foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.

En materia de obra pública, anunció trabajos de pavimentación de calles con concreto donado por empresarios xalapeños, así como obras con recursos municipales y la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje sanitario. También adelantó el proyecto “Xalapa en el Mundial”, que contempla actividades deportivas y la rehabilitación de espacios e instalaciones deportivas.

Finalmente, señaló que se implementará un nuevo régimen de manejo de residuos sólidos, con programas enfocados al fortalecimiento del relleno sanitario, el compostaje de grandes generadores y el reciclaje, como parte de una estrategia ambiental para la ciudad.