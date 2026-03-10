Crisis en jardín de niños «Morelos» papás denuncian obra fantasma y abandono escolar

marzo 10, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Padres de familia del jardín de niños “José María Morelos y Pavón” alzó la voz para denunciar el estancamiento crítico en las obras de rehabilitación de su plantel, ubicado en la calle Francisco Javier Clavijero número 15.

Los quejosos bloquearon la calle Clavijero y después la calle Juan de la Luz Enríquez, donde realizaron cierres intermitentes para ejercer una mayor presión a las autoridades educativas, en busca de una solución a la problemática.

Los papás se enterraron de que es necesaria la demolición de las aulas para su reconstrucción total, lo que generó una mayor inconformidad.

De acuerdo con el padre de familia Mario Evaristo González, a seis meses de haber iniciado los trabajos de remodelación en septiembre de 2025, no existen avances visibles en la infraestructura y que las autoridades educativas han sido omisas al proporcionar información clara sobre el destino del proyecto.

La obra, asignada a la empresa Karbbet, tenía un compromiso inicial de entrega de apenas dos meses, plazo que se ha triplicado dejando a la institución en un estado de incertidumbre legal y física.

Esta parálisis administrativa ha forzado a los alumnos a tomar clases en sedes alternas, siendo reubicados de manera temporal en los jardines de niños “Esperanza Osorio” y “Virginia Aguilar Pensado”.

Los padres de familia manifestaron que esta dispersión escolar ha generado complicaciones severas en los traslados diarios y ha dificultado la adaptación pedagógica de los menores a espacios que no les son propios, lo que ya impactó directamente en la estabilidad de la institución, pues la matrícula del plantel ha registrado una caída del 20%.

La indignación de los inconformes se centra en la opacidad con la que la empresa Karbbet ha manejado los tiempos de ejecución y la aparente nula supervisión por parte de las instancias correspondientes de espacios educativos.

Según los manifestantes, el tiempo transcurrido sin obreros en el sitio sugiere un abandono de la obra que pone en riesgo el patrimonio histórico y educativo del centro de Xalapa.

Por lo anterior, exigieron una fecha definitiva de entrega y un reporte detallado del avance financiero y físico de la rehabilitación, pues consideran inaceptable que la educación preescolar de sus hijos sea rehén de negligencias contractuales.

El conflicto en el jardín de niños Morelos no solo afecta a las familias inscritas, sino que altera la dinámica de la zona centro de Xalapa al mantener un edificio público en desuso y generar presión sobre otras escuelas receptoras.