Continúan las lluvias intensas en Veracruz

septiembre 30, 2025

Para hoy, la onda tropical núm. 35 se desplazará lentamente al sur de la península de Yucatán, y en interacción con la entrada de aire húmedo del mar Caribe ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Una baja presión en superficie sobre el golfo de México y una vaguada en altura extendida sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y el sur de Veracruz; y puntuales muy fuertes en Tabasco y Oaxaca. Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Durango; puntuales fuertes en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Sinaloa; intervalos de chubascos en Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 30 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 30 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 30 de septiembre de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California (norte), Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz (costa).

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costas de Tamaulipas y Veracruz.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla en zonas altas, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región; probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta del Estado de México, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de tormenta de la Ciudad de México. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo despejado a medio nublado durante el día, sin lluvia en Baja California. Por la mañana, bancos de niebla o neblina, principalmente en costa; ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de la región, y frío con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en zonas de Baja California Sur. Viento de noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en el norte del golfo de California, y en zonas de Baja California y Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente cálido, siendo fresco en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora, y rachas menores a 30 km/h en zonas de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas del noreste de Michoacán, y cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en sierras de Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, y Michoacán; y puntuales fuertes en Colima, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas serranas; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas de Oaxaca, y cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en sierras de Oaxaca; lluvias puntuales intensas en el sur de Chiapas; y puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas serranas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente templado en la mayor parte de Tamaulipas y cálido en Veracruz y Tabasco, siendo fresco en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz; y puntuales muy fuertes en Tabasco, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Veracruz, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos con posibles descargas eléctricas en Tamaulipas. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz, así como en zonas de Tamaulipas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo nublado en el transcurso del día. Por la mañana, cielo despejado a medio nublado y ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco, siendo templado a cálido en el este de Nuevo León y de San Luis Potosí, siendo frío en sierras de Chihuahua y Nuevo León, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en sierras de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Chihuahua y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Nuevo León. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo templado en el sur de Morelos, y frío en sierras de Guanajuato, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y templado en sierras de la región; lluvias puntuales fuertes en Morelos, Puebla y Tlaxcala, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Guanajuato, y lluvias aisladas en zonas de Querétaro e Hidalgo, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Cacahoatán (Volcán Tacaná), Chis. 48.0; Contepec (Tepuxtepec), Mich. 40.0; Tepic (Mololoa), Nay. 38.0; Manuel Doblado (Frías), Gto. 28.0; Cuajimalpa de Morelos (El Zarco), Cd. de Méx. 28.0; Centro (González), Tab. 26.0; Benito Juárez (Radar Cancún), Q. Roo 24.0; Coyotepec (Puente Colgante), Edo. de Méx. 17.0 y Sombrerete, Zac. 6.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son. 39.0; Ejido Nuevo León, B.C. 38.8; Culiacán, Sin. 38.4; Valladolid, Yuc. 36.3; La Paz, B.C.S. 36.1 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.9.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Saltillo Coah. y Zacatecas, Zac. 11.8; Pachuca, Hgo. 13.2; Tlaxcala, Tlax. 13.4; Puebla, Pue. 14.2; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. y San Cristóbal de las Casas, Chis. 14.5 y Hidalgo del Parral, Chih.14.8.