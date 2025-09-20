Continuan las lluvias fuertes en Veracruz

septiembre 20, 2025

Para hoy, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua; e intervalos de chubascos en Baja California Sur y Baja California. Un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional, y otro extendido sobre el noreste y oriente de México, en combinación con el aire húmedo y cálido del golfo de México y océano Pacífico, propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur); puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato; Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila. El ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe y una vaguada en altura extendida sobre el oriente y sur del golfo de México, generarán lluvias puntuales intensas en el sur de Tabasco; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur). Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso con temperaturas máximas mayores a 40 °C en el noreste de Baja California.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 20 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Durango, Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 20 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 20 de septiembre de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en zonas altas, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Estado de México, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida; y lluvias con intervalos de chubascos en Ciudad de México, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de Baja California y en el noroeste de Baja California Sur; ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de la región, y frío en zonas serranas del norte de Baja California. Posibilidad de lluvias aisladas en el sur de la península. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Baja California y Baja California Sur; lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse con descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur, así como rachas menores a 30 km/h en el norte del golfo de California. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en el noroeste de Sonora; ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de la región. Posibilidad de lluvias aisladas en el sur de Sinaloa. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C y lluvias puntuales fuertes en Sonora y Sinaloa, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas en zonas costeras. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Nayarit. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas e intervalos de chubascos en zonas de Guerrero y Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Guerrero y Oaxaca; lluvias puntuales intensas en Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, este y sur), todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente cálido, siendo templado a fresco con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Posibilidad de lluvias aisladas en Tabasco y el sur de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo templado a cálido en zonas altas de Veracruz; lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur) y Tabasco (sur); y puntuales fuertes en Tamaulipas. Todas las lluvias con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas y Veracruz, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado. Posibilidad de lluvias aisladas en zonas de Campeche y Yucatán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Campeche; lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán; y puntuales fuertes en Quintana Roo, todas acompañadas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas 30 a 50 km/h en zonas de Yucatán y Quintana Roo, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Campeche.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frio en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como ambiente templado a cálido en la mayor parte de Coahuila, norte y este de Chihuahua, y norte de Nuevo León. Posibilidad de lluvias aisladas en el norte de Chihuahua y Coahuila. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua y Coahuila; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Posibilidad de lluvias aisladas en el sur de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos; lluvias puntuales fuertes en Puebla y Morelos, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

El Bosque (San Pedro Nichtalucum), Chis. 110.0; Montemorelos (Cabezones), N.L. 82.0; Juan R. Escudero (El Puente), Gro. 67.0; Moloacán (Planta de Bombeo 2 La Cangrejera), Ver. 60.0; Mérida, Yuc. 33.0; Tampico, Tamps. 8.0; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 5.0; Tepic, Nay. 2.0 y Colima, Col. 1.2.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son. 41.0; Ejido Nuevo León, B.C. 39.2; Ciudad Constitución, B.C.S. 38.2; Culiacán, Sin. 36.9; Piedras Negras, Coah. 36.6 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. de Méx. 10.7; Tlaxcala, Tlax. 12.0; Pachuca y Tulancingo, Hgo. 12.2; Puebla, Pue. 12.5; Zacatecas, Zac. 13.2; Querétaro, Qro., Cuernavaca, Mor. y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 16.0.