Consolida Ayuntamiento identidad turística de Xalapa

octubre 16, 2025

Xalapa, Ver.- Con el propósito de fortalecer la identidad turística de Xalapa y homogeneizar la imagen comercial del parque Benito Juárez, el alcalde Alberto Islas Reyes entregó sombrillas con imágenes turísticas a vendedores de este espacio emblemático de la ciudad.

El Alcalde expuso que con la entrega de estas 50 sombrillas que tienen imágenes de sitios y atractivos turísticos que se encuentran en el municipio, se complementa la identidad turística de Xalapa, dignifica y brinda orden a un espacio que es visitado por muchas personas y donde se ofrecen diversos productos y servicios.

Destacó que esto es una muestra de que Xalapa se mantiene viva y en movimiento permanente, pero también con tranquilidad, paz social y trabajo, lo que se traduce en calidad de vida para la población.

En representación de los vendedores del parque, Eréndira García Estévez, agradeció al Ayuntamiento el cambio de imagen que se realizó en las casetas comerciales y ahora con la entrega de las sombrillas turísticas, lo que refleja la importancia que da este Ayuntamiento al turismo como factor de crecimiento económico.

El director de Turismo, Josué Vázquez González, expresó que esta entrega se suma al proceso de mejora integral del parque Juárez que ha impulsado esta Administración con la renovación de luminarias, aplicación de pintura, el mantenimiento permanente de las áreas verdes, la instalación de las letras turísticas de Xalapa y la colocación de imágenes emblemáticas de Xalapa en las casetas comerciales.

Asimismo, reconoció la colaboración de los comerciantes, quienes se han desempeñado como anfitriones turísticos de Xalapa, a partir de cursos de capacitación y la implementación de protocolos de atención.

Asistieron la regidora Ana Cristina Hernández Aburto; los regidores Diego David Florescano Pérez y Martín Victoriano Espinoza Roldán, así como funcionariado municipal.