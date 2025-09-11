Congreso de Veracruz nombra a Namiko Matzumoto como comisionada de la CEEAIV

septiembre 11, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En sesión ordinaria, los diputados locales del Congreso de Veracruz validaron el nombramiento de Namiko Matzumoto Benítez como nueva titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), cargo que ocupará por un periodo de cinco años.

La hoy expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se integra al gobierno de Morena, como responsable de este organismo público descentralizado que depende de la Secretaría de Gobierno.

Matzumoto Benítez es Doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, cuenta con Maestría en Psicología Jurídica y Criminología y es abogada de profesión.

En su trayectoria profesional ha sido secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y presidenta de la CEDH Veracruz desde 2016, cargo al que llegó durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Su permanencia en la CEDH continuó en el periodo del panista Miguel Ángel Yunes Linares y en 2021 fue reelecta por el Congreso local, ya en la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Ahora, con la gestión de Rocío Nahle, se suma a la Secretaría de Gobierno.

Durante la lectura de la correspondencia de la sesión del Congreso de Veracruz se informó de la renuncia de Namiko Matzumoto a partir del 11 de septiembre de este 2025, está fue votada por obvia y urgente resolución.

¿Qué hace la Comisión de Atención a Víctimas?

La CEEAIV tiene la misión de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Entre sus funciones principales están:

Asegurar el acceso a asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

De esta comisión dependen el Fondo Estatal de Atención a Víctimas, la Asesoría Jurídica Estatal y el Registro Estatal de Víctimas, que permiten el acceso a servicios y mecanismos de apoyo previstos en la ley.