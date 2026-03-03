Colectivos de Búsqueda mantienen plantón en Xalapa; exigen renuncia de Namiko Matzumoto

marzo 3, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas cumplen más de 24 horas en protesta frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), ubicadas en la avenida Américas. La principal demanda de los manifestantes es la renuncia inmediata de la comisionada Namiko Matzumoto.

Los manifestantes sostienen que la titular de la CEEAIV ha utilizado estrategias para dividir a los colectivos, señalándolos de buscar prebendas personales y de beneficiarse indebidamente de los recursos destinados a las labores de búsqueda.

Durante la protesta, Elba Hernández, madre de Brian de Jesús Hernández (desaparecido en 2016), lanzó un reto directo a la funcionaria para que le compruebe que ella se ha negado a la comprobación de los recursos económicos utilizados en las búsquedas.

«Reto a Namiko Matzumoto a que muestre una sola nota de adeudo mío o un mensaje donde yo diga que me niego a la comprobación. Estamos autorizando que se haga público para parar esta ola de difamación», declaró Hernández, quien también mencionó a su compañera Olga Lidia Salazar Hernández como blanco de estos señalamientos.

Las familias denuncian ser víctimas de tácticas de intimidación y aseguran que la administración de los recursos para las búsquedas está siendo utilizada como un arma política para desprestigiar su labor.

Ante la falta de acuerdos con la comisión, los colectivos han solicitado formalmente la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García. El objetivo es establecer un diálogo directo que permita garantizar la transparencia en el uso de los fondos y, sobre todo, que se detengan las hostilidades contra quienes solo buscan justicia por sus seres queridos.