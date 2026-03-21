No existe desatención a víctimas: Namiko Matzumoto

marzo 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Namiko Matzumoto Benítez, aseguró que no existe falta de atención hacia las víctimas, luego de las recientes manifestaciones registradas por colectivos.

En entrevista, explicó que las inconformidades no derivan de una suspensión de servicios, sino de áreas de oportunidad en la comunicación institucional.

“El tema central no era la falta de atención. En todos los lugares que yo he estado, mi política siempre es de diálogo y puertas abiertas”, afirmó.

La funcionaria reconoció que, como en toda institución, existen retos que deben atenderse, pero subrayó que estos pueden resolverse mediante el diálogo.

“Había algunas circunstancias que seguramente se necesitan mejorar, como todas las instituciones, hay retos, pero nada que no se pueda resolver con el diálogo, como efectivamente al final ocurrió”, señaló.

Ante los señalamientos de colectivos sobre presunta falta de atención, Matzumoto Benítez rechazó que la Comisión haya suspendido sus actividades.

“No es el caso de la Comisión. Ninguna búsqueda, ninguna diligencia, ninguna actividad de difusión se ha suspendido. Todo el trabajo es constante y permanente”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que los servicios se mantienen activos para todas las personas que lo requieran.

“A todos los que se han acercado, a todos. En la Comisión hay una política de puertas abiertas y de diálogo siempre para solucionar cualquier situación”, dijo.

Asimismo, enfatizó que no existe ningún colectivo que pueda afirmar que sus procesos han sido detenidos.

“No hay un solo colectivo que pueda decir que sus búsquedas han sido suspendidas, que sus diligencias no han sido acompañadas”, puntualizó.