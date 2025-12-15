Congreso de Veracruz ajusta presupuesto 2026; federación enviará menos dinero a municipios

diciembre 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— Diputados locales aprobaron este lunes 15 de diciembre el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2026, el cual presenta un ajuste a la baja respecto de la propuesta que fue remitida al Congreso el mes pasado para su análisis.

El proyecto original contemplaba un gasto total de 177 mil 801 millones 984 mil 539 pesos, a distribuirse entre los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, así como los 212 ayuntamientos, órganos autónomos y organismos descentralizados.

No obstante, el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda del Estado establece ingresos por 177 mil 408 millones 439 mil 386 pesos, lo que representa una disminución de 393 millones 545 mil 153 pesos respecto del planteamiento inicial enviado por el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Reyes.

De acuerdo con el dictamen, este ajuste impactará directamente a los 212 municipios, ya que la Federación determinó una reducción en los recursos provenientes de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones, todos ellos vinculados a la Recaudación Federal Participable.

“Dicho ajuste se fundamenta en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los municipios colindantes con la frontera o con litorales por donde se realice la entrada o salida del país de bienes importados o exportados participarán directamente de ese 0.136 por ciento de la Recaudación Federal Participable”, se justifica en el acuerdo legislativo.

No habrá nuevos impuestos locales

En la discusión del dictamen se determinó eliminar dos propuestas de gravamen estatal: el Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico y el Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua, con los cuales se preveía una recaudación conjunta de 15 millones de pesos.

Aunque se argumentó que la eliminación de estos impuestos no tenía un fin recaudatorio, para compensar esos ingresos se plantea un ajuste al Impuesto sobre Nómina, el cual pasará de 5 mil 460 millones de pesos a 5 mil 475 millones de pesos, es decir, un incremento proyectado de 15 millones de pesos, que recaerá en el sector empresarial.

Ingresos estatales

La Ley de Ingresos establece que todos los recursos a los que tenga derecho el Estado deberán ser recaudados por la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Oficina Virtual de Hacienda, la red de Cajeros Automáticos de Veracruz de Ignacio de la Llave y, cuando lo autorice el Ejecutivo, mediante las Oficinas de Hacienda, Cobradurías y Organismos Descentralizados.

Para 2026, el Estado prevé ingresar:

79 mil 662 millones de pesos por participaciones estatales;

por participaciones estatales; 71 mil 610 millones de pesos por aportaciones;

por aportaciones; 9 mil 581 millones de pesos por convenios;

por convenios; 1 mil 315 millones de pesos por concepto de incentivos fiscales.

La recaudación estatal propia se estima en 7 mil 119 millones de pesos, siendo los impuestos más relevantes el Impuesto sobre Nómina, con ingresos proyectados por 5 mil 475 millones de pesos, y el Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, con 1 mil 247 millones de pesos.