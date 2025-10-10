Confirma gobernadora 2 fallecidos y 700 personas en albergues 

octubre 10, 2025

Yhadira Paredes/Poza Rica, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que son alrededor de 700 personas en los albergues activados por la emergencia de inundaciones y lluvias en la zona norte, así como el fallecimiento de dos personas, un policía de Papantla y otra persona en Los Reyes.

En entrevista desde Poza Rica, dijo que cuando menos el 35 por ciento de su población se encuentra en la zona afectada, el resto está bien.

Asimismo, dio a conocer que se suspendió el servicio de energía eléctrica en la zona afectada para evitar accidentes, por indicaciones de la Comisión Federal de Electricidad (Cfe).

Destacó que los municipios más afectados además de Poza Rica fueron Álamo y Cazones.

“Pérdidas humanas solo hemos tenido dos, una en la zona de Zongolica, en Los Reyes con desgajamiento, un derrumbe, iba en su coche y lamentablemente murió, otra ayer en Papantla, un policía quien intentó salvar a una familia y buena quedó ahí”.

Asimismo, sobre las personas que se encuentran atrapadas por la inundación dijo que se implementan un operativo para rescate por aire, rescate por lancha, carros todo terreno.

“Lo más importante es atender a la gente ahorita, no quiero que haya ninguna persona, todas las que se necesite, porque para eso es el impuesto de los veracruzanos, todo lo que se requiera. De parte del gobierno federal y de gobierno del estado, la instrucción es todo el apoyo que se requiera, Álamo, Poza Rica, Cazones, pero en este momento lo que más me interesa es la seguridad”, finalizó.