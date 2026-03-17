CONDUSEF atiende mil 703 reclamaciones de Veracruz en 2026

marzo 17, 2026

Durante los dos primeros meses de 2026, el estado de Veracruz concentró el 3.6% de las reclamaciones a nivel nacional; los mil 703 casos atendidos reflejaron un incremento del 21.8% en comparación con el año anterior.

De las reclamaciones de Veracruz, el 67.8% se atendieron por Gestión Electrónica, que es un procedimiento ágil y accesible a través del cual la CONDUSEF promueve que las instituciones financieras ofrezcan respuestas claras y oportunas en plazos reducidos, en favor de los usuarios; por su parte, el 17.2% fueron realizadas por las Prácticas de cobranza indebida, que son aquellas que tienen que ver con las acciones de despachos de cobranza.

Por sector, la Banca Múltiple acumuló el 61.0% de las reclamaciones, seguida de las Aseguradoras con 13.1% y las Sociedades de Información Crediticia con el 11.2%.

En la Banca Múltiple (BM), las quejas se concentraron principalmente en “Consumos no reconocidos”, “Consumos vía internet no reconocidos” y en las “Transferencias electrónicas no reconocidas”, causas que en conjunto representaron 44.8% del total de reclamaciones registradas en la entidad.

En cuanto a los productos financieros de la BM, las reclamaciones estuvieron vinculadas a tarjeta de débito, tarjeta de crédito y crédito personal, que acumularon el 85.0% de las quejas recibidas.

De las reclamaciones totales registradas de esta entidad, el 45% fue presentado por mujeres y el 55% por hombres.

Los productos más reclamados por el segmento de las personas adultas mayores fueron la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito y el reporte de crédito especial.

Del total de reclamaciones recibidas en el Estado de Veracruz, el 33.1% estuvo relacionado con un posible fraude, principalmente por consumos no reconocidos y consumos vía internet no reconocidos.

La resolución favorable al usuario se ubicó de manera global en 52.2%.

Con el objetivo de facilitar la atención a las y los usuarios, la CONDUSEF pone a disposición diversos canales a través de su página de internet, entre ellos: el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) para reportar malas prácticas, el Chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) y el correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.

En el estado de Veracruz, la Unidad de Atención a Usuarios se encuentra ubicada en:

Avenida 5 de mayo, No. 1677, Lote 1, Manzana 32, Col. Zona Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. Correo electrónico: vercond@condusef.gob.mx.

La CONDUSEF recuerda que todos sus trámites son completamente gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Se exhorta a la población a mantenerse alerta ante cualquier persona que solicite dinero para realizar trámites a nombre de esta Comisión.