CONDUSEF alerta por suplantación en 10 instituciones financieras
abril 17, 2026
Durante el mes de marzo de 2026, esta Comisión Nacional recibió 10 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
- Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.
- Capifia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Credilikeme
- Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
- IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda, S.A. de C.V.
- Punto Cla B, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Ahora Tú, Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet https://www.condusef.gob.mx/.