Aumentan quejas contra camioneros del SUX; conducen con prepotencia y causan accidentes, acusan

septiembre 3, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. En la ciudad aumentaron las quejas contra conductores del Servicio Urbano de Xalapa (SUX), quienes han provocado accidentes y usan los autobuses para tratar de intimidar a los automovilistas.

El pasado viernes 29 de agosto, uno de los choferes aventó su unidad contra la camioneta negra que conducía una mujer, sin importarle que ella iba acompañada de su hijo de apenas seis años.

Se trata de la unidad, con número económico 97, que circulaba sobre la avenida 20 de Noviembre, casi esquina con Sarabia.

Esto sucedió alrededor de las 15:13 horas del viernes. El conductor del SUX se asomó por la ventanilla para burlarse de la mujer.

“Como si no hubiera sido suficiente el hecho de que casi ocasiona un accidente, no deben permitir que actúen de esa manera”, agregó.

Las personas pidieron la intervención de la Dirección General de Transporte del Estado para evitar que ocurran percances.

Además, indicaron que los camioneros han ocasionado accidentes por conducir con prepotencia y a exceso de velocidad.