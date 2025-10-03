Conagua tiene un programa que invierte en sistema de captación de agua en zonas rurales: Diputado

octubre 3, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El municipio de San Andrés Tuxtla analiza la posibilidad de incorporarse al programa de captación de agua de lluvia y ecotecnias en zonas rurales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cual busca garantizar el abasto en comunidades con mayor rezago.

El diputado local Rafael Fararoni explicó que los municipios que cuentan con comisiones municipales de agua pueden acceder a este programa, que permite recuperar desde el 75 hasta el 100% de la inversión en sistemas de captación.

Destacó que, por las condiciones de la región de Los Tuxtlas, donde la lluvia es abundante, resulta viable instalar equipos de recolección en las comunidades, lo que aseguraría agua para diversos usos e incluso para consumo humano, siempre que sea potabilizada o clorada.

“Si les proveen a las casas de sistemas para la captación de agua, Conagua les regresa el 100% en algunos casos, o el 75% de ese recurso, para que lo vayan revirtiendo. Yo creo que es una dinámica importante y benéfica que los alcaldes deben aprovechar”, subrayó.

El legislador puntualizó que los municipios interesados deben estar al corriente en los pagos por explotación de cuerpos de agua ante Conagua, además de contar con tarifas regularizadas, entre otros requisitos.

Asimismo, señaló que el ayuntamiento tendría que invertir en la infraestructura necesaria para captar el agua de lluvia, almacenarla en cisternas y garantizar su potabilización mediante procesos como la cloración.