Con recuperación de canchas, Xalapa tendrá su propio «mundialito»

enero 17, 2026

Ariadna García/Xalapa Ver. Xalapa se prepara para tener su propio “mundialito” dio a conocer Rubén Ortiz Pulido, director de Cultura Física, en el marco del mundial del futbol que se celebrará este año en el país, por lo que trabajarán en la rehabilitación de los espacios deportivos.

Con esto buscarán que se puedan rehabilitar canchas de futbol, pero incluso habilitar espacios públicos en los que se pueda jugar al balón.

“Se busca que el programa que trae la presidenta Claudia Sheinbaum para el mundial de 2026, que se va a llevar a cabo en parte en México, también repercuta aquí en el municipio de Xalapa de alguna manera».

En este evento podrán participar niños, niñas, jóvenes e incluso adultos y personas con discapacidad una vez que se emita la convocatoria.

La intención es que al año, en esta administración municipal, se tengan 10 canchas rehabilitadas; es decir, con este mismo objetivo, se busca que, para junio, cinco de estas estén recuperadas.