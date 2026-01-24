Con la Cuarta Transformación, la vivienda deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho en Veracruz

Con la Cuarta Transformación, la vivienda deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho en Veracruz

enero 23, 2026

Veracruz, Ver., viernes 23 de enero de 2026.- En el marco de la política social orientada a garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias de menores ingresos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Rocío Nahle García entregaron 200 viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar, correspondientes al desarrollo Bosques de Río Medio 4, donde se proyecta un total de mil 040 casas.

Durante el evento, 20 personas recibieron constancias de finiquito, que significan la cancelación definitiva de créditos impagables, y otras 20 más recibieron la liberación de sus escrituras, obteniendo así certeza jurídica sobre sus posesiones de suelo y vivienda.

Al respecto, la Mandataria estatal destacó que este programa es reflejo de un gobierno humanista y comprometido con la justicia social, propio de la Cuarta Transformación: “Muchas gracias, Presidenta, por voltear a ver a Veracruz y por el apoyo constante a nuestras familias. Estamos trabajando en total unidad, y quiero decirles a todos que aquí, en este bello municipio, llegó la transformación desde el 1 de enero, y no nos van a parar”.

En su mensaje, la Presidenta de la República coincidió “es justicia para las familias, para las mujeres y para quienes durante años no tuvieron acceso a un patrimonio. Por eso este movimiento tiene tanto respaldo: porque es para beneficio de la gente. No hay mayor satisfacción que ver a las familias seguras y felices con su vivienda”.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, explicó que en Veracruz el Programa Vivienda para el Bienestar contempla una meta sexenal de más de 102 mil viviendas, a desarrollarse de manera conjunta entre INFONAVIT, FOVISSSTE y CONAVI, incluyendo acciones para trabajadores sin seguridad social.

De este total, más de 40 mil viviendas ya presentan avances, con contratos y convenios firmados, lo que representa cerca del 40% de cumplimiento de la meta en poco más de un año. Asimismo, anunció que próximamente se entregarán 500 escrituras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y 559 constancias de liquidación de crédito por parte del FOVISSSTE, fortaleciendo el derecho a la vivienda con certeza jurídica.

Por su parte, el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, precisó que la meta específica del Instituto en Veracruz es de 60 mil viviendas. Detalló que 21 proyectos ya se encuentran contratados, lo que representa más de 40 mil inmuebles distribuidos en los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Mariano Escobedo, Misantla, Perote, Poza Rica, Pueblo Viejo, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tuxpan y Soconusco.

Informó que 17 mil viviendas ya iniciaron su construcción, equivalente al 43% del total contratado, mientras que el resto arrancará durante el primer semestre de 2026. Además, se tienen 19 proyectos en revisión que suman 16 mil viviendas adicionales, lo que permitirá que durante este año se haya iniciado la construcción de casi el 93% de la meta.

De manera complementaria, el INFONAVIT corrigió en Veracruz 200 mil créditos impagables, de los cuales 9 mil fueron liquidados al 100%, 52 mil registraron reducción de saldo y 140 mil fueron reestructurados mediante quitas de intereses o disminución de mensualidades.

A ello se suman los créditos de mejoramiento de vivienda, con una meta sexenal de 67 mil apoyos; tan solo en 2025 se otorgaron 8 mil 600, y para 2026 se proyectan 12 mil más. Finalmente, se han liberado 7 mil hipotecas en la entidad, en el marco de la política nacional de liberación gratuita, consolidando la certeza jurídica y el patrimonio de miles de familias veracruzanas.