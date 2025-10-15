Con distintivo blanco, Mario Ucha formalizó candidatura para Rey del Carnaval de Veracruz 2026

octubre 15, 2025

Veracruz, Ver., 15 de octubre de 2025.- José Mario Sánchez Ucha cumplió con el proceso administrativo de inscripción como candidato a Rey del Carnaval de Veracruz 2026, sumándose oficialmente a quienes aspiran a formar parte de la Corte Real de la fiesta más representativa del estado de Veracruz, que se realizará del 10 al 18 de febrero.

El aspirante fue recibido por Daniel Martín Lois, regidor octavo del Ayuntamiento de Veracruz con la comisión de Carnaval y Turismo, en representación de Luis Valdés Salamanca, presidente del Comité de Carnaval de Veracruz.

Durante el encuentro, Mario Ucha manifestó que utilizará el color blanco como distintivo al participar en las actividades carnestolendas.

El Comité de Carnaval de Veracruz informó que las inscripciones administrativas para quienes deseen contender por un lugar en la Corte Real permanecerán abiertas hasta el lunes 20 de octubre, fecha límite para formar parte del proceso de elección del Carnaval de Veracruz 2026.

Asimismo, se dio a conocer que el Comité de Carnaval tomó la decisión de realizar una rumbata con todas y todos los candidatos a la Corte Real hasta el próximo martes 21 de octubre, como muestra de respeto y solidaridad con las personas afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones en la zona norte del estado.