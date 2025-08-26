Comisión Presidencial e INE instalan mesa y acuerdan trabajo conjunto para reforma electoral

agosto 26, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este martes por la tarde en la sede de la Secretaría de Gobernación, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvieron una primera reunión de trabajo con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Durante el encuentro, ambas partes manifestaron coincidencias en la necesidad de impulsar una reforma que fortalezca el sistema electoral mexicano, además de refrendar su compromiso y responsabilidad en los trabajos que se realizarán.

Como primer acuerdo, se estableció la creación de un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y brinde estructura técnica a los temas de análisis. Asimismo, se definió elaborar un listado de contenidos electorales específicos para su revisión, con el fin de orientar la discusión hacia aspectos operativos y técnicos clave.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, subrayó que el organismo electoral está comprometido en aportar datos técnicos y operativos para el diseño de la reforma. Enfatizó que la prioridad del INE es garantizar a la ciudadanía confianza en que los cambios legales podrán implementarse de manera efectiva en los procesos electorales.

Por parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral estuvieron presentes su presidente, Pablo Gómez Álvarez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como funcionarios del Gobierno federal, entre ellos Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. También participaron consejeras y consejeros del INE, entre ellos Rita Bell López, Claudia Zavala, Norma de la Cruz, Martín Faz, Jorge Montaño, Arturo Castillo y Uuc-kib Espadas.

Los temas abordados incluyeron la organización de los procesos electorales, la concurrencia de comicios ordinarios y judiciales, los tiempos de implementación de la reforma, el calendario electoral, educación cívica, capacitación del personal, uso de nuevas tecnologías, fiscalización, autonomía legal y financiera, transparencia y modelo de comunicación política. Ambas partes coincidieron en que la construcción de la reforma electoral debe realizarse con base en un trabajo conjunto.