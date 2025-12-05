Claudia Sheinbaum se muestra satisfecha tras reunión con Trump y Carney

diciembre 5, 2025

Redacción/Xalapa. Tras la auninciada reunión que sostendría Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó en su cuenta de X la buena relación que existe con los mandatarios.

«Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos». Expresó la presidenta de México.

Aun no se han dado los detalles de la reunión ni si se trataron temas de seguridad o el tratado de libre comercio.