¡Claro que no!, rechaza Sheinbaum que Estado Mexicano esté “petrificado” por el narco

julio 17, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que los cárteles tienen un “tremendo control” sobre México y sus políticos.

En su conferencia matutina, Sheinbaum calificó estas afirmaciones como desinformadas y reiteró que su administración trabaja de manera constante para combatir el narcotráfico y fortalecer la soberanía nacional.

“Somos muy distintos. No todos somos iguales. No, me refiero a los gobiernos anteriores de México, que tuvieron como secretaria de Seguridad a esta persona, que llevaron a la guerra contra el narco, pero además permitieron la entrada de las agencias a niveles que no debería permitirse, porque fue injerencismo.

“Y eso lo permitió en el sexenio de Calderón. Y después todavía siguieron muchas de estas cosas. Eso es lo primero. Entonces, obviamente, porque he hablado muchas veces con el presidente Trump, requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no se ha hecho suficiente”, afirmó.

Recordó que durante el gobierno de Felipe Calderón se permitió la entrada de agencias extranjeras a niveles que consideró excesivos, mientras que su administración ha optado por una estrategia basada en la legalidad, el respeto a la soberanía y el combate estructural al crimen.

Sheinbaum explicó que muchas de las medidas firmadas recientemente por Trump en materia de combate al fentanilo ya se aplican en México.

“Nosotros ya nos habíamos adelantado desde hace tiempo en sancionar la producción, distribución y tráfico de fentanilo ilegal”, explicó, y detalló que la legislación mexicana incluye el control de precursores químicos, incluso a nivel constitucional en el artículo 19.

Destacó que instituciones como Cofepris y la Secretaría de Marina realizan operativos constantes para evitar el desvío de sustancias químicas legales hacia el narcotráfico.

Como ejemplo, mencionó el reciente desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina donde se incautaron 46 toneladas de sustancias ilícitas.

La presidenta lamentó que Trump no tenga información actualizada sobre el trabajo del gobierno mexicano.

“Le pedí a Relaciones Exteriores y al secretario Omar García Harfuch que preparen un informe detallado sobre lo que estamos haciendo. Queremos que el presidente y también los congresistas de Estados Unidos conozcan los esfuerzos que realizamos diariamente”, dijo.

El informe incluirá cifras sobre detenciones, decomisos de drogas y cooperación bilateral.

También se difundirá un video con mensajes clave para contrarrestar percepciones erróneas.

Sheinbaum insistió en que la lucha contra el narcotráfico no puede centrarse únicamente en la militarización o las fuerzas de seguridad.

“Mientras Estados Unidos no reconozca su grave problema de consumo de drogas, seguirá siendo una batalla cuesta arriba”, sostuvo.

Hizo un llamado al país vecino para invertir en programas de salud mental, prevención y atención a jóvenes en situación de riesgo.

También criticó la baja cantidad de detenciones en Estados Unidos relacionadas con el tráfico de armas hacia México y la distribución de fentanilo en su propio territorio.

Finalmente, la mandataria subrayó que su gobierno mantiene firme una política de principios.

“La valentía no es sólo actuar con firmeza, sino también con honestidad y convicción en los valores. Por eso digo, no somos iguales”, concluyó.