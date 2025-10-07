Cielo nublado y lluvias intensas en Veracruz

octubre 7, 2025

Este día, el huracán Priscilla se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima; además viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Baja California Sur (costa sur), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costa de Jalisco, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán; así como oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Baja California (sur), oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Sinaloa y Colima. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, localizada al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, una circulación ciclónica en altura, frente a la costa de Veracruz, una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se desplazará sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, que se extenderán muy próximos a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Finalmente, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y el estado de Michoacán.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo

Para más información de los ciclones tropicales Octave y Priscilla en el océano Pacífico, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de octubre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 07 de octubre de 2025:



Viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Baja California Sur (costa sur).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costa de Jalisco.

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (costa), Campeche y Yucatán.



Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur).

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Nayarit y Jalisco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, posibles lluvias aisladas, ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; las lluvias podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (sur); acompañadas con descargas eléctricas, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, el incrementar los niveles de arroyos. Lluvias aisladas en Baja California. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de Baja California, ambiente templado a fresco en la región, frío con temperaturas menores a 5 °C en sierras del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas superiores a 35 °C en Baja California (noreste) y Baja California Sur. Viento de dirección variable de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en Baja California Sur (costa sur), y del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Sinaloa (centro y sur); acompañadas con descargas eléctricas, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana, ambiente cálido en Sinaloa y templado en Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Sinaloa, y rachas de viento de hasta 45 km/h en Sonora.

Pacífico Centro: Cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Nayarit (norte y centro), y fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; acompañadas con descargas eléctricas, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del sur y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco; viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este) y Chiapas, y muy fuertes en Guerrero; acompañadas con descargas eléctricas, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente norte 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec), y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Guerrero y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (costa y sur) y Tabasco, y muy fuertes en Tamaulipas; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente cálido, fresco con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente este de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz (costa).

Península de Yucatán: Cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche y Yucatán, y rachas de viento de hasta 45 km/h en Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y San Luis Potosí, y fuertes en Zacatecas y Nuevo León; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente fresco, frio con bancos de niebla o neblina en sierras de la región, y con temperaturas menores a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Puebla (este), muy fuertes en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, y fuertes en Morelos; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Guanajuato. Por la mañana, ambiente fresco, frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tecpatán, Chis., 57.0; Tlalpan, CDMX, 41.0 y Benito Juárez, Q. Roo, 33.0

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 39.0; Ejido Nuevo León, B.C., Monclova, Coah. y Ciudad Victoria, Tamps., 36.6; Mazatlán, Sin., 35.3; La Paz, B.C.S., 34.8; Salina Cruz, Oax., 34.2 y Tacubaya, CDMX, 25.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Guachochi, Chih., 10.1; Zacatecas, Zac., 11.8; Toluca, Edo. Méx., 12.0; Tlaxcala, Tlax. y Puebla, Pue., 13.3; Pachuca, Hgo., 13.6; Tacubaya, CDMX, 14.2; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.7 y Saltillo, Coah., 15.0.