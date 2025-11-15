Chubascos y rachas de viento en Veracruz

noviembre 15, 2025

Para hoy, el frente frío núm. 14 asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se aproximará e ingresará al noroeste de país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en el norte y centro de Baja California, lluvias puntuales fuertes en el noroeste de Sonora y lluvias aisladas en la región norte de Baja California Sur. Se pronostica descenso de las temperaturas y rachas de viento de 60 a 80 km/h en Baja California y Sonora, además de olas de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California; asimismo, se prevé la caída de nieve y/o aguanieve durante la tarde y noche en la sierra norte de Baja California. Por otro lado, una línea seca que se establecerá sobre el norte de Coahuila, propiciará rachas fuertes de viento en los estados del norte del territorio nacional. Canales de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias con chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur). Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en estados del norte, occidente y sur de México. En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila el ingreso del frente frío núm. 14, sobre el noroeste de México. Toda la información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 15 de noviembre de 2025:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y noroeste), Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur (norte), Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz (región Papaloapan) y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra).



Caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California (norte).

Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.



Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.



Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 15 de noviembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (costa, centro y sur), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas (sur).



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 15 de noviembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 15 de noviembre de 2025:



Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California (norte), Baja California y Sonora (noroeste).

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo por la tarde.

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, durante la mañana: golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo despejado a medio nublado sin lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); las cuales estarán acompañadas con fuertes rachas de viento y podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos; así como lluvias aisladas en Baja California Sur (norte). Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de Baja California; ambiente frío en la región, siendo muy frío a gélido con heladas en zonas del norte de Baja California. Por la tarde, ambiente fresco a templado en Baja California y Baja California Sur. Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el golfo de California (norte) y Baja California, y viento de 15 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Asimismo, se pronostica la caída de nieve y/o aguanieve en la sierra norte de Baja California.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Sonora (noroeste); dichas lluvias estarán acompañadas con fuertes rachas de viento y podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sinaloa. Durante la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en Sonora (costa, centro y sur) y Sinaloa. Viento de componente oeste de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el noroeste de Sonora, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Durante la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur); las cuales podrían estar acompañadas con fuertes rachas de viento con descargas eléctricas, además de reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos; intervalos de chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en costas de dichas entidades. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec) y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, en el golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Guerrero.



Golfo de México: Cielo medio nublado durante el día, con chubascos en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco, y lluvias aisladas en Tamaulipas y Veracruz (región Papaloapan). Por la mañana, ambiente frío con posibles heladas en sierras de Veracruz, y fresco a templado en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de componente este de 15 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Tamaulipas, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Veracruz y Tabasco.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (sur); las cuales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos e inundaciones; además de chubascos en Campeche y Yucatán. Durante la mañana, ambiente templado y durante la tarde ambiente cálido. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la península.



Mesa del Norte: Durante la mañana, cielo despejado, ambiente frío a muy frío con heladas en sierras de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, siendo muy frío a gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado durante el día, con lluvias aisladas en Durango y sin lluvia en el resto de la región. Viento de dirección variable de 15 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, y con rachas de hasta 35 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.



Mesa Central: Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra). Cielo despejado y sin lluvia en el resto de la región. Durante la mañana, ambiente frío en la región, siendo muy frío con heladas en Guanajuato, Tlaxcala y Puebla. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Cárdenas, Tab., 15.0; Benito Juárez, Q. Roo, 11.0; Huimanguillo, Tab., 9.0; Coatzacoalcos, Ver., 5.0 y Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chis., 4.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Culiacán, Sin., 37.8; Ejido Nuevo León, B.C. 35.1; Acapulco, Gro., 35.0; Tapachula, Chis., 34.9; La Paz, B.C.S., 34.7; Manzanillo, Col., 34.6; Tepic, Nay. y Ciudad Guzmán, Jal., 33.8; Hermosillo, Son., 33.5; Monclova, Coah., 33.5 y Tacubaya, CDMX, 25.3.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx. 0.8; Pachuca, Hgo. 4.0; Tlaxcala, Tlax. 6.9; Zamora, Mich. y Puebla, Pue. 9.0; Huajuapan de León, Oax. 10.3; Querétaro, Qro. 10.4 y Aeropuerto Internacional de la Cd. de Méx. 7.0.