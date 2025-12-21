Familiares de desaparecidos están a la espera de reunión con nueva Fiscal General

diciembre 21, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se espera que a inicios del próximo 2026 se agende una fecha inmediata para la reunión de integrantes de diferentes colectivos de familiares de personas desaparecidas con la recién nombrada fiscal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confió la integrante del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo Romero.

La madre buscadora dijo que hasta el momento no han tenido cercanía con la titular de la Fiscalía General del Estado, designada el pasado 8 de diciembre por la mayoría de los integrantes del Congreso local por un periodo de 4 años.

“Con la Fiscal no tenemos cercanía, esperamos que tengamos una reunión con ella, así lo hizo saber en una entrevista que le hicieron, ojalá que lo haga y podamos platicar con ella y llegar a buenos términos para continuar con la búsqueda para encontrar a nuestros desaparecidos”.

Hay que recordar que entre las demandas que tienen los integrantes de los diferentes colectivos de familiares de desaparecidos que hay en la entidad es continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos con vida; búsqueda de fosas clandestinas en varios puntos de Veracruz.

Además, avance en las carpetas de investigación por desaparición de personas, algunas de larga data, las cuales aseguran se han detenido por parte de las autoridades de la Fiscalía y avance en el proceso de identificación de restos humanos por parte de los Servicios Forenses.

Por otra parte, Victoria Delgadillo Romero señaló que estas fechas son muy dolorosas para las familias de desaparecidos, toda vez que siguen en espera de dar con ellos y ellas.

“Es muy difícil debido a que nuestros es muy triste ya no festejamos las navidades y año nuevo como cuando ellos estaban, hay una silla vacía, pero tenemos la esperanza de tenerlos de nuevo con nosotros”, finalizó.