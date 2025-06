Casi el 92 por ciento de las casillas han sido instaladas en Veracruz

junio 1, 2025

Ariadna García/Xalapa. Según el Sistema de Información sobre el desarrollo de Jornada Electoral (SIJE) al último corte de las 11:30, de las 10 mil 993 casillas proyectadas, se tiene un avance de instalación de 10 mil 084 casillas instaladas lo que representa un 91.73 por ciento, dijo Silvia Meléndez Pérez, vocal de organización electoral de la junta local ejecutiva del INE.

No se tiene reporte de una sola mesa directiva de casilla que no se haya instalado, aunque se debe reflejar en el sistema, dijo en la sesión ante la mesa del consejero el presidente Josué Cervantes Martínez.

“No tenemos reporte de una sola mesa que no se haya instalado, pero tenemos que formalizarlo a través del SIJE”, dijo.

El representante del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño, planeteó que se reportaron seis cambios de domicilio en el SIJE, por lo que pidió que se aclarara.

Se le dio a conocer que se trató de incidencia en el distrito 2 de Álamo por causa justificada, pues en lugar donde se iba a instalar estuvo cerrado, se cambió de lugar y se colocó en una escuela.

Además, en el distrito 9 de Coatepec, se tienen cinco reportes por situaciones de inundación relacionado con las lluvias registradas recientemente y por lo que se buscó un lugar alterno.

Se explicó que estos movimientos estás previstos en algunos casos y que se debe asegurar que el cien por ciento de las casillas sean instaladas.

Tras este reporte, se decretó un receso que será reanudado para las 13:00 horas de este domingo.