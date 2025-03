Carlos Moreno sería baja de la Selección por problemas con Visa

marzo 18, 2025

Los planes del portero del Club de Fútbol Pachuca, Carlos Moreno, de viajar a Estados Unidos y disputar el inicio del torneo de la Nations League con la Selección Mexicana tras ser convocado por el entrenador Javier Aguirre, se verían truncados debido a que el futbolista tiene problemas con la expedición de su visa de trabajo.

Se trata de la primera convocatoria al conjunto tricolor del jugador oriundo del estado de Colima; no obstante, Carlos Moreno no logró finalizar su proceso de visado a tiempo, a pesar de comenzar dicho tramité con antelación. Por tal motivo, no pudo viajar a Estados Unidos junto con el resto del equipo.

Su presencia en la convocatoria tenía el objetivo de generar competencia interna con Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel.

El lugar del futbolista del Pachuca en la Selección sería resguardado, pues el reglamento de la Nations League impide la sustitución de un jugador a menos que este se haya lesionado gravemente, el cual no es el caso de Carlos Moreno.

Por lo tanto, el mexicano todavía podría disputar el campeonato si la escuadra azteca avanza a la final o si dicho documento le es otorgado antes de lo previsto. En caso de no cumplirse ninguna de ambas situaciones, el jugador se quedaría en México para descansar y después retomar su labor con Los Tuzos.