Visa inicia pruebas de pagos con inteligencia artificial para compras automáticas en la región

Visa inicia pruebas de pagos con inteligencia artificial para compras automáticas en la región

abril 30, 2026

La multinacional financiera Visa anunció este miércoles 29 de abril de 2026 el lanzamiento de sus primeras pruebas piloto para pagos con inteligencia artificial. Este proyecto busca implementar sistemas de compras automáticas en mercados clave de la región.

La tecnología permite que los usuarios realicen transacciones sin necesidad de presentar tarjetas físicas o dispositivos móviles en el punto de venta. El sistema utiliza algoritmos avanzados para reconocer patrones de consumo y autorizar cobros de manera biométrica.

El despliegue inicial de estos pagos con inteligencia artificial se centra en establecimientos minoristas de alta rotación. Según datos de la fuente original, la tecnología reduce el tiempo de espera en cajas en un 40 por ciento.

Visa utiliza modelos de aprendizaje profundo para garantizar la seguridad de cada transacción. Estos modelos analizan más de 500 variables en milisegundos para prevenir fraudes. La implementación de pagos con inteligencia artificial también facilita el control de inventarios en tiempo real para los comerciantes.

Las plataformas digitales de los bancos asociados integrarán esta funcionalidad mediante una actualización de software obligatoria. Los usuarios deberán registrar sus datos biométricos una sola vez en estas plataformas digitales seguras.

Visa proyecta que para finales de 2026, más de 5 mil establecimientos en la región operen con esta modalidad. La infraestructura actual permite que los pagos con inteligencia artificial sean procesados a través de la nube. Esto garantiza que la experiencia de usuario sea fluida y altamente eficiente en entornos urbanos.

La empresa enfatizó que la privacidad de los datos es la base de este avance tecnológico. Todos los registros biométricos utilizados para los pagos con inteligencia artificial están encriptados bajo estándares militares.

Expertos financieros señalan que esta tendencia transformará el comportamiento del consumidor promedio. Las autoridades bancarias locales supervisan actualmente las pruebas para asegurar el cumplimiento normativo. La adopción masiva de los pagos con inteligencia artificial posiciona a la región como un referente en innovación tecnofinanciera.