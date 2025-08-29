Partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada: Alcaldía Benito Juárez

Partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada: Alcaldía Benito Juárez

agosto 29, 2025

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido entre los equipos América y Pachuca de la Liga MX, programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, deberá realizarse a puerta cerrada.

Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica.

Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el “Operativo Ladrillera”, que determina claramente los cierres y aperturas de vialidades con base en los aforos al estadio.

En tanto el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad, están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta.

La alcaldía Benito Juárez antepone en cualquier evento público el orden y la seguridad en favor de nuestros vecinos y visitantes, ese es nuestro centro de actuar como gobierno y nada ni nadie puede violentar dichos preceptos.