Alan Mozo sale de Chivas; jugará con Pachuca el Clausura 2026

enero 5, 2026

Alan Mozo no continuará con Chivas para el Clausura 2026. El lateral derecho, de 28 años, jugará a préstamo con Pachuca por un año, luego de que el club rojiblanco llegara a un acuerdo con los Tuzos para que el defensor tenga continuidad, tras no entrar en los planes de Gabriel Milito para el próximo torneo.

⇒ Alan Mozo fue notificado desde días atrás de que no sería considerado para el siguiente certamen y se convirtió en una de las prioridades de Chivas para encontrarle acomodo durante el mercado invernal. Su salida se concreta ante la necesidad de Pachuca de reforzar la lateral derecha.

El acuerdo de transferencia requirió negociaciones salariales, ya que Alan Mozo es uno de los jugadores mejor pagados del Guadalajara. Tras ello, ambas directivas lograron cerrar la cesión, permitiendo que el futbolista vista la camiseta hidalguense, en lo que será el tercer club de su carrera profesional.

Alan Mozo se incorporará a Pachuca en calidad de préstamo por un año con opción de compra, aunque por ahora no se ha definido la fecha exacta de su llegada a La Bella Airosa. Los Tuzos debutarán en el Clausura 2026 precisamente ante Chivas, en el Estadio Akron, el sábado 10 de enero.

Durante su etapa con Chivas, Alan Mozo disputó 118 partidos, acumuló 8 mil 903 minutos, marcó cuatro goles y repartió nueve asistencias, además de ser subcampeón en el Clausura 2023, uno de los momentos más relevantes de su paso por el club.

En toda su carrera profesional, el joven delantero anotó diez goles: cinco en fuerzas básicas de Pumas, uno con el primer equipo universitario y cuatro con Chivas. A sus 28 años, buscará en Pachuca el primer título de su palmarés y una nueva etapa que le permita recuperar protagonismo en la Liga MX.

Alan Mozo llegó a Chivas en 2022 y generó una conexión con la afición de rojiblanca. Este vínculo lo llevó a manifestar públicamente su deseo de mantenerse en el club hasta conseguir un título. “Yo no me pienso ir de aquí por decisión propia hasta ser campeón, voy a hacer todo para poner mi granito de arena, porque este equipo va a ser campeón muy pronto, estoy seguro”, declaró en su momento a Milenio.

No obstante, la directiva tomó otro camino y su etapa en Chivas acabó después de casi cuatro años. Durante el Apertura 2025, Alan Mozo estuvo marginado de gran parte del torneo al sufrir una lesión de menisco. Esa situación lo limitó a participar únicamente en 138 minutos en la fase regular y 36 minutos más en Liguilla.