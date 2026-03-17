Mueren 5 personas tras incendio en refinería Olmeca en Dos Bocas

marzo 17, 2026

Redacción/Xalapa. Al menos cinco personas perdieron la vida, entre ellas una trabajadora de Petróleos Mexicanos, luego de un incendio registrado en la refinería Olmeca, ubicada en el municipio de Paraíso. La empresa informó que el siniestro ocurrió durante la mañana en las inmediaciones del complejo conocido como Dos Bocas.

De acuerdo con el reporte oficial, el fuego fue detectado alrededor de las 6:00 horas en el área cercana a la barda perimetral del predio de almacenamiento de hidrocarburos. La petrolera explicó que las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de aguas con residuos aceitosos, lo que generó un estancamiento que posteriormente se incendió en el exterior de la instalación.

Tras controlar la emergencia, la empresa indicó que las instalaciones no sufrieron daños y continúan operando con normalidad. Asimismo, aseguró que el incidente no representa riesgo para la población ni para el personal. Autoridades y personal especializado ya investigan las causas del hecho, mientras la empresa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que brinda atención a las personas lesionadas.