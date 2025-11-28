Cabildo de Xalapa valida que la gobernadora nombre al Fiscal del Estado

noviembre 28, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En sesión vespertina, el Cabildo de Xalapa validó la reforma a la Constitución que da atribuciones a la gobernadora Rocío Nahle para nombrar y remover a la Fiscal General del Estado.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Xalapa informó que se validó la reforma que se aprobó el martes pasado y que esta misma noche se remitió al Congreso de Veracruz el acta de la sesión.

El Cabildo es de los primeros en avalar el Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 33, 49 y 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Esta reforma se relaciona con los requisitos y procedimientos de designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, así como su duración en el cargo. Para su entrada en vigor, esta reforma debe ser aprobada por la mitad más uno de los 212 ayuntamientos del estado.

A unos días de que se aprobó la reforma, se ha mencionado a varios actores políticos que podrían ocupar la titularidad de la Fiscalía de Veracruz; uno de ellos es el alcalde de Xalapa, Alberto Islas.

¿Qué validó el Cabildo de Xalapa?

En sesión nocturna del martes 25 de noviembre, diputados locales validaron la reforma a la Constitución de Veracruz, mediante la cual se modificó el proceso de designación y el periodo de la o el fiscal del Estado, devolviendo a la gobernadora Rocío Nahle la atribución de nombrar al próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El artículo 33 determina que el Congreso votará el nombramiento del fiscal por mayoría calificada, a propuesta del Ejecutivo.

El artículo 49 establece que es atribución de la gobernadora proponer, remover y ratificar al titular de la FGE, notificando al Congreso.

El Congreso deberá resolver la propuesta en un plazo de cinco días hábiles; si no se pronuncia, se entenderá aprobada. En caso de rechazo, la gobernadora enviará una segunda propuesta bajo el mismo procedimiento. Si no se valida, el Ejecutivo podrá nombrarlo directamente.

La persona titular de la FGE podrá ser removida por causas graves; el Congreso podrá objetar la remoción con la misma votación requerida para su nombramiento. El cargo durará cuatro años, con posibilidad de reelección por un periodo adicional de igual duración.

Ahora, el Congreso cuenta con 120 días para reformar la Ley Orgánica de la FGE, y los cabildos deberán validar la reforma; se requiere la aprobación de la mitad más uno (107).