“Hay T-MEC para rato”, asegura Juan Ramón de la Fuente ante el Senado

octubre 8, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que el T-MEC se mantiene firme, que México está listo para iniciar las consultas, así como la revisión programada del acuerdo, y reafirmó que “hay tratado para rato”.

¿Hay tratado para rato, canciller?, se le preguntó

Sí, respondió.

“Yo creo que hay tranquilidad porque se están haciendo las cosas de manera ordenada, porque hay una muy buena coordinación de las dependencias del gobierno federal que tenemos que participar enb en el proceso, porque hay mucha claridad en el rumbo, la presidenta Sheinbaum lo ha marcado de manera muy puntual.

“Estamos preparados para seguir avanzando en la revisión, es un tratado que nos conviene a todos, estuvo aquí hace poco el primer ministro (Mark) Carney, que también tiene una perspectiva en favor de la revisión y la renovación del tratado, así que las cosas van apuntando en la dirección correcta”, dijo De la Fuente.

Entrevistado a su llegada al Senado previó a su comparecencia ante el pleno por la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller explicó que las negociaciones se desarrollarán conforme a los tiempos establecidos y que actualmente se encuentran en la fase de consultas públicas, con la perspectiva de que el próximo año arranque formalmente la revisión del tratado.

“En este momento están en consultas públicas y habrá que atender esas consultas. Los tiempos se apuntan para que el próximo año empecemos la revisión del tratado”, detalló.

De la Fuente destacó que la relación con Estados Unidos sigue siendo sólida, con un diálogo continuo y coordinado en diversos temas, incluyendo seguridad y control del tráfico de armas.

“Se logró establecer un programa de cooperación para la seguridad y la aplicación de la ley, que ya está dando resultados. Estas son muestras claras del diálogo que sigue abierto y de los principios fundamentales que la presidenta Sheinbaum planteó: coordinación, cooperación sin subordinación y respeto irrestricto a nuestra soberanía e integridad territorial”, explicó.

El canciller reiteró que todo el proceso de revisión del T-MEC tiene tiempos definidos y que se está cumpliendo con cada etapa.

Subrayó que la claridad en el rumbo y la coordinación entre las dependencias del gobierno federal garantizan que México esté preparado para avanzar de manera ordenada.

Reafirmó que, pese a comentarios sobre posibles cambios, el T-MEC seguirá vigente por largo tiempo.