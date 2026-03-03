Buena respuesta en Xalapa durante canje de armas

marzo 3, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Con el firme propósito de extraer armamento de los hogares veracruzanos y reducir los riesgos de accidentes o actos de violencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instaló el módulo de la campaña “Sí al desarme, sí a la paz” en el emblemático Parque Benito Juárez, donde hasta el momento se observa una buena respuesta por parte de la ciudadanía.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de las autoridades civiles, permite a la ciudadanía entregar armas de fuego y municiones de manera voluntaria a cambio de artículos electrodomésticos útiles para el hogar, fomentando una cultura de prevención del delito en la región capital.

El capitán de infantería José Luis Olmos Santana informó que el programa estará vigente hasta el próximo viernes 06 de marzo, operando en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Explicó que los ciudadanos que decidan participar podrán recibir incentivos como planchas, licuadoras, cafeteras, ventiladores y sartenes eléctricos, entre otros artículos.

El mando militar subrayó que la campaña está abierta para cualquier tipo de armamento, sin importar su calibre, antigüedad o estado físico, siendo los revólveres, pistolas y cartuchos útiles los objetos que se recuperan con mayor frecuencia.

Uno de los pilares fundamentales de este protocolo de seguridad es la confidencialidad absoluta. Las autoridades militares enfatizaron que no se cuestiona la procedencia de las armas ni se solicitan datos personales a quienes acuden al módulo, eliminando cualquier temor a represalias legales.

Una vez que el arma es entregada y valorada, se procede a su destrucción inmediata en el lugar mediante el uso de una sierra eléctrica, garantizando así que el artefacto quede totalmente inhabilitado y no vuelva a circular en las calles o el mercado negro.

El capitán Olmos Santana hizo un llamado enérgico a la población para aprovechar esta oportunidad y deshacerse de objetos que representan un peligro latente, especialmente en hogares donde habitan menores de edad.

Reiteró que el objetivo central es disminuir los índices delictivos y transformar instrumentos de muerte en beneficios tangibles para las familias. «Es mejor cambiar un riesgo por un artículo útil», expresó el oficial, invitando a los xalapeños a sumarse a esta jornada de pacificación antes del cierre del módulo el próximo viernes.

Esta campaña forma parte de una estrategia nacional de seguridad que busca pacificar las zonas urbanas mediante la colaboración estrecha entre la sociedad civil y las fuerzas armadas, priorizando la vida y la tranquilidad de las comunidades por encima de la posesión de armamento.