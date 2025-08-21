Brindarán capacitación a autoridades municipales en materia de atención de huracanes

agosto 21, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Autoridades municipales veracruzanas serán capacitadas en materia de protección civil, específicamente en protocolo de actuación en caso de huracanes, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velazquez Alzúa.

La coordinadora dijo que se lleva a cabo una capacitación en los 17 estados costros, incluido Veracruz, dirigida a los municipios, no solo para quienes se encuentran en el área de Protección Civil, sino para todas y todos los servidores públicos.

“Se trata del nuevo protocolo de actuación para huracanes, recuerdan ustedes que después de Otis se modifican los protocolos y ahora lo que estamos haciendo es compartirlo con todos los municipios principalmente los municipios costeros de la República Mexicana”, explicó.

Se trata de cursos que son todo el ano en toda República, entre los que se encuentra atención y protocolos de huracanes, identificación de peligros por medio del Atlas de riesgo, hasta como activar refugios temporales.