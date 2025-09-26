¡Ayotzinapa, la lucha sigue!: estudiantes de Humanidades marchan en Xalapa

septiembre 26, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Pese a la intensa lluvia de la tarde de este viernes 26 de septiembre, estudiantes de la Unidad Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV) protestaron y marcharon en la ciudad de Xalapa, para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los jóvenes salieron de su plantel educativo hacia el centro histórico de la capital veracruzana para alzar la voz en bajos de Palacio de Gobierno y realizar el tradicional pase de lista con los nombres de las víctimas.

Los alumnos se concentraron en la explanada de Humanidades y después caminaron hacia la avenida Manuel Ávila Camacho para pasar el viaducto del parque Benito Juárez y llegar hasta Plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

De acuerdo con Joshua Espinosa, estudiante de la Facultad de Sociología, se sumaron a las movilizaciones que se llevan a cabo a nivel nacional por la desaparición forzada y asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

El entrevistado recordó que los hechos ocurrieron en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Además, destacó la importancia de que la gente se organice para alzar la voz contra el “narco-estado”. Criticó que no se ha hecho justicia y que los gobiernos solo dan «largas, largas y largas» desde ese año en que ocurrió la masacre estudiantil.

También señaló que cuando se trata de personas desaparecidas -que, según él, desaparecen a diario- no se hace nada, a pesar de que el gobierno tiene las herramientas tecnológicas y el dinero para su localización.

Durante la protesta, se realizó el pase de lista de los jóvenes, respondiendo con un enérgico “¡presente!” a cada nombre pronunciado, en señal de que su ausencia física no significa olvido.

Entre los recordados se encuentran: Abelardo Vázquez Benítez, Adán Abraham de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcalá, Carlos Iván Ramírez Villarreal, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Emiliano Alén Gaspar de la Cruz, Felipe Arnulfo Rosa, Giovanni Galindo Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, José Ángel Navarrete González, Julio César López Patolzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Castillo, entre otros.

El pase de lista fue acompañado de consignas y expresiones de solidaridad, reafirmando la demanda de verdad y justicia.

Finalmente, los universitarios recordaron que “la lucha sigue” y aseguraron que mantendrán viva la memoria de cada una de las víctimas.