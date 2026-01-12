Avanza proyecto integral de restauración del Centro Histórico de Xalapa; Catedral ya es intervenida

Avanza proyecto integral de restauración del Centro Histórico de Xalapa; Catedral ya es intervenida

enero 12, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director general de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, Edgar Eduardo Ruiz Cervantes, informó que ya se encuentra en marcha el proyecto integral de restauración del Centro Histórico de Xalapa, el cual contempla la intervención de diversos inmuebles históricos, entre ellos la Catedral Metropolitana, cuyos trabajos ya iniciaron.

En entrevista, el funcionario explicó que se trata de una acción coordinada entre autoridades estatales y municipales, diseñada para fortalecer y preservar el patrimonio histórico de la capital veracruzana.

“Como se ha comentado en diferentes momentos, es un proyecto integral para el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, que contempla varios inmuebles; la Catedral ya está confirmada y el proceso ya inició”, señaló.

Aunque indicó no contar aún con el listado completo de edificios que serán intervenidos, Ruiz Cervantes subrayó que se trata de una estrategia global de rescate patrimonial, orientada a la conservación de espacios emblemáticos de la ciudad.

En otro tema, el titular de Asuntos Religiosos aclaró que no existe ninguna solicitud oficial ante dicha Dirección para el registro de templos satánicos en Veracruz, ni en municipios como Catemaco o Boca del Río, donde se ha señalado públicamente su posible presencia.

Precisó que la Dirección General no autoriza asentamientos físicos de templos, sino que recibe y canaliza las solicitudes de registro de asociaciones religiosas ante la Secretaría de Gobernación.

“Hasta el momento no ha llegado ninguna solicitud formal de registro de asociaciones religiosas con esa denominación, ni tenemos conocimiento oficial de templos registrados de ese tipo”, afirmó.