Aumenta la probabilidad de lluvias en Veracruz

octubre 13, 2025

Para este día, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical núm. 37 sobre Guerrero y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.



Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 13 de octubre de 2025:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 13 de octubre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 13 de octubre de 2025:



Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 13 de octubre de 2025:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.





Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Condiciones de cielo medio nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México; las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.



Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido con chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. Viento del oeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California y Baja California. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.



Pacífico Norte: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales fuertes en Sonora; las cuales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Sinaloa. Todas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado y cálido por la tarde. Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán; las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Nayarit y Colima. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas montañosas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de componente oeste con rachas de hasta 40 km/h en la región. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y fuertes en Guerrero y Oaxaca; las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h en la región con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Veracruz; las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos; chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección de componente este de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo; las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. Chubascos en Campeche y Yucatán. Por la mañana, ambiente templado y cálido a caluroso durante la tarde. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en las costas de Yucatán.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, que podrían generar encharcamientos e inundaciones en Chihuahua, así como chubascos en San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. Lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Todas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Coahuila, rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, que podrían generar encharcamientos e inundaciones en Puebla. Chubascos en Hidalgo y Morelos, y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Álamos, Son., 80.0; Volcán Tacaná, Chis., 19.0; Janos, Chih., 13.0 y Puerto de Valles, Tamps., 9.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Torreón, Coah., 37.0; Ejido Nuevo León, B.C., 35.6; Valladolid, Yuc., 34.2; Chetumal, Q. Roo, 34.1; Tapachula, Chis., 34.0; Santa Rosalía, B.C.S., 33.8; Acapulco, Gro., 33.2 y Tacubaya, CDMX, 24.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Pachuca, Hgo., 9.0; Tlaxcala, Tlax., 9.5; San Cristóbal de las Casas, Chis., 11.6; Puebla, Pue., 11.8 y Tacubaya, CDMX, 13.2.