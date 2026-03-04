Piden evaluar desempeño de Fiscalía Especializada por presuntas fallas en casos de violencia sexual infantil

marzo 4, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.

Araceli González Saavedra, integrante de Equifonía, llamó a revisar el actuar de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, al señalar que han detectado deficiencias graves en la atención de casos de violencia sexual infantil.

“Nos parece importante que se pueda evaluar cuál ha sido el desempeño de la Fiscalía Coordinadora Especializada en los casos que se han denunciado, porque nosotras hemos documentado fallos muy graves en esta fiscalía incluso casos en donde su intervención inadecuada hizo que las familias desistieran del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

La activista insistió en que es necesario revisar cómo se están integrando las carpetas de investigación y si realmente se están garantizando los derechos de las niñas víctimas.

“Si se ha tenido una actuación adecuada de modo tal que se garantice la identificación, detención y sanción al agresor o qué es lo que ha ocurrido”.

González Saavedra advirtió que existen rezagos importantes que deben atenderse de manera urgente y exhortó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a determinar las medidas necesarias para corregir la situación.

“Hay carpetas rezagadas, identificación de probables agresores y que no se han girado o ejecutado las órdenes de aprehensión. Hablamos también de qué tanto se está garantizando la coordinación de la Fiscalía con el sector salud y eso incluye una coordinación para que las niñas puedan acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, dijo.

Finalmente, señaló que otro aspecto que debe analizarse es si ha existido presión hacia las familias para aceptar procedimientos abreviados que podrían beneficiar a los agresores, en lugar de garantizar justicia plena para las víctimas.