Fiscalía Baja California investiga a más de 200 exfuncionarios por desvío millonario

octubre 22, 2025

La Fiscalía Anticorrupción de Baja California mantiene activas más de 200 investigaciones contra exfuncionarios públicos de distintos niveles de gobierno, donde el monto reclamado supera los mil millones de pesos por presuntos actos de corrupción y mal uso de recursos públicos.

El titular de la dependencia, Javier Salas Espinoza, informó que actualmente existen 40 carpetas de investigación contra exservidores del gobierno estatal y 19 más contra exautoridades municipales, principalmente del Ayuntamiento de Tijuana.

“Son 170 personas a las que estamos formulando imputación por los tipos penales de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, usurpación de funciones y coalición de servidores públicos”, detalló Salas Espinoza.

En el caso de los exfuncionarios estatales, el monto bajo investigación asciende a 420 millones 848 mil 565 pesos. Mientras que los exfuncionarios municipales concentran un presunto desvío de 607 millones 639 mil 812 pesos, la mayoría relacionados con adjudicaciones directas de recursos públicos sin justificación legal.

El fiscal anticorrupción precisó que hasta el momento se han judicializado 27 casos, y se prevé que las audiencias iniciales se realicen entre octubre de 2025 y enero de 2026 en Tijuana y Mexicali.

Las penas por estos delitos van de seis meses a ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad y el tipo penal comprobado. Hasta el momento, solo existe una sentencia condenatoria contra un exoficial Mayor del Gobierno del Estado, quien fue sancionado con un año y siete meses de prisión, aunque se encuentra en libertad bajo beneficio legal.

Javier Salas Espinoza adelantó que nuevas audiencias están programadas para los próximos meses, donde se formularán imputaciones contra los señalados por desvíos, peculado y abuso de autoridad.