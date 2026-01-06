Asesinan a director de Tránsito de Culiacán, Sinaloa

enero 5, 2026

El director de Tránsito de Culiacán, Francisco Zazueta Lizárraga, fue atacado a balazos por varios hombres armados, en la sindicatura de Aguaruto, al extremo poniente de la capital de Sinaloa; gravemente herido, fue trasladado a un hospital, en donde poco después falleció.

De acuerdo con los datos disponibles, el jefe policiaco de Tránsito circulaba en una camioneta Tacoma de color blanco, por la avenida Adolfo López Mateos, de dicha sindicatura, cuando varios hombres que viajaban en otra unidad le dispararon en repetidas ocasiones.

⇒ Zazueta Lizárraga perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste. Aún con vida fue trasladado a un hospital en la ciudad, pero falleció a consecuencia de los impactos en distintas partes de su cuerpo.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó la muerte del jefe policíaco y, a través de un comunicado, lamentó los hechos, describiéndolo como un servidor público ejemplar, íntegro y plenamente comprometido con la seguridad vial y el orden público.

“Esta Secretaría lamenta profundamente la pérdida de un servidor público ejemplar, íntegro y plenamente comprometido con la seguridad vial y el orden público, y reitera que se brindará todo el respaldo institucional, jurídico y humano a su familia, conforme a lo que establece la ley y los lineamientos aplicables”, señaló la dependencia.

Después de confirmarse su muerte, elementos de la Fiscalía General de Sinaloa se trasladaron a la comunidad de Aguaruto, donde recabaron casquillos percutidos de arma larga en la zona del ataque. Además, se realizó un operativo de búsqueda de los presuntos agresores, pero estos lograron huir.

Por su parte, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que no se tenían antecedentes de amenazas ni factores de riesgo previos que indicaran una agresión contra Zazueta Lizárraga; sin embargo, destacó que el trabajo de la Fiscalía será clave para dar con los responsables.