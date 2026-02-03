Detienen a “Compa Güero”, vinculado a ataque contra diputados en Culiacán

febrero 3, 2026

Autoridades federales detuvieron a Jesús Emir “N”, alias “Compa Güero” o “Radio 13“, señalado como operador del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos“, y vinculado al ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el pasado 28 de enero.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló en redes sociales que las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que el crimen no quede impune, tal como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras de videovigilancia para monitorear a las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

En el operativo se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma larga, dos cargadores, dos teléfonos y un vehículo. “Compa Güero” fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La diputada Elizabeth Montoya Ojeda, quien sufrió una lesión en un ojo, ya fue dada de alta y continuará su recuperación en casa. En tanto, el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, permanece en terapia intensiva en coma inducido, con reportes de una leve mejoría.

El ataque ocurrió cuando los diputados salían del Congreso del Estado de Sinaloa.