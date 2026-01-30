‘Chapitos, también estarían detrás del intento de ejecución a Diputados de MC en Culiacán

enero 30, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Tijuana.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el ataque armado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, fue perpetrado por una célula del grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, y que la investigación es atendida directamente por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Durante una breve declaración, el funcionario federal informó que existen avances relevantes en las indagatorias y que estos serán dados a conocer en los próximos días, al tratarse de un caso de alto impacto que involucra a representantes populares.

“De ese vamos a informar pronto, tenemos avances. La investigación la estamos trabajando directamente en el Gabinete de Seguridad de las instituciones del gobierno federal; fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer avances pronto”, señaló García Harfuch.

Cuestionado sobre el estado de seguridad de los legisladores tras el atentado, el titular de la SSPC confirmó que ambos cuentan con resguardo policial mientras reciben atención médica.

¿Hay custodia en el hospital?, sí, respondió.