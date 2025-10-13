Atacan a papá del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra

octubre 13, 2025

Xalapa, Ver.- El dirigente del PAN, Federico Salomón Molina, confirmó que Lauro Becerra Tirzo, papá del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra, fue atacado la mañana de este lunes 13 de octubre y perdió la vida.

El líder partidista comentó que el padre del panista, quien entrará en funciones el 1 de enero de 2026, fue atacado en las inmediaciones de su rancho, ubicado en la localidad de La Fábrica, en Coxquihui.

Los primeros informes indican que el padre del alcalde electo se encontraba realizando labores en su rancho cuando fue emboscado a balazos.

Cabe recordar que el pasado 10 de septiembre la casa del alcalde electo, Lauro Becerra, fue atacada con un dron. Un par de días antes se había reportado la muerte del excandidato de Morena, Ramón Valencia, quien sustituyó en la candidatura a su papá, Anuar Valencia, atacado el 29 de abril, en el primer día de campaña.