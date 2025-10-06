Asesinan a ex candidata del PT a la alcaldía de Yanga

octubre 6, 2025

Redacción/Xalapa. Esta tarde, se dio a concer que la ex candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de Yanga, Jessica Luna Aguilera, fue asesinada a las afueras de la escuela donde se encuentra inscrita su hija.

Los hechos ocurrieron cuando arribaba en su camioneta a la escuela Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Potero Nuevo, Atoyac, en la región de las altas montañas del centro de Veracruz. Durante el incidente la ex candidata terminó por estrellarse contra el inmueble escolar.

Al respecto, El coordinador del Partido del Trabajo estatal, Vicente Aguilar lamentó lo ocurrido, y solicitó la pronta justicia para su compañera de partido. En el lugar se desplegó un operativo para dar con los responsables del asesinato.



